Arriva il marciapiede in via Bersaglieri

Lavori nelle vie Negrisoli e Mazzini Si è concluso il cantiere di via dei Bersaglieri, la strada che collega la rotonda di via delle Valli a Gorle: da sempre la via è impraticabile per i pedoni sul lato destro in uscita dalla città, tanto che i residenti del civico 28 non possono nemmeno raggiungere la fermata Atb della via.

Grazie all’intervento del Comune di Bergamo sono stati finalmente realizzati un marciapiede proprio a partire dal civico 28 verso il confine comunale di Gorle, e un attraversamento pedonale semaforizzato (il semaforo sarà installato a breve) proprio all’altezza della fermata ATB, non lontano del civico 12 della via.

Continuerà poi nelle prossime settimane l’impegno dell’Amministrazione per la messa in sicurezza di percorsi pedonali davanti a edifici di rilevanza pubblica: a settembre Palazzo Frizzoni interviene per mettere in sicurezza altre quattro zone della città, lavori che si aggiungono ai numerosi interventi del genere effettuati nel 2017 e che hanno coinvolto spazi antistanti a scuole e edifici di interesse pubblico. I lavori dureranno complessivamente 120 giorni, per un investimento complessivo di 300mila euro.

Tre sono le principali tipologie di intervento: miglioramento dell’accessibilità, miglioramento della percepibilità degli attraversamenti pedonali e riduzione della velocità delle automobili.

In questo ambito, grandissimo valore acquista l’intervento in via San Colombano, davanti alla chiesa del quartiere. Da decenni i residenti del quartiere chiedono un intervento di riordino della strada, in modo da proteggere i frequentatori dell’oratorio, della chiesa e delle attività commerciali che si affacciano sul piazzale. I lavori che si svolgeranno nell’estate 2018 prevedono soluzioni come la riduzione dei raggi di curvatura e la riduzione delle misure della carreggiata stradale in modo da limitare la velocità dei mezzi in transito. Non solo: sarà inoltre realizzata una piattaforma rialzata in corrispondenza del piazzale antistante la chiesa.

Lavori in corso poi in via Corridoni : scatterà l’intervento di ridisegno delle intersezioni stradali con le vie Pellico e Negrisoli con l’inserimento di isole spartitraffico a protezione degli attraversamenti pedonali e la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Negrisoli. Un intervento questo molto importante se si considera la presenza della fermata della Tramvia della Val Seriana proprio in via Negrisoli, fermata che rende quindi l’area molto frequentata e strategica per gli spostamenti dal quartiere verso il centro e la Val Seriana.

Anche via Crocefisso è destinata a vedere migliorata e incrementata la sicurezza pedonale: il progetto dei Lavori Pubblici del Comune di Bergamo prevede la realizzazione di due piattaforme rialzate, una a nord dell’intersezione con la via Rosolino Pilo e una a circa 100 metri a valle dell’intersezione con la via Rosolino Pilo, in corrispondenza del parcheggio al civico 39. Sono aree residenziali ai lati di una strada che spesso viene percorsa a velocità sostenute. In via Rosolino Pilo vi sono inoltre importanti strutture sportive, che sono frequentate lungo tutto l’arco dell’anno da persone di tutte le età: è per questo motivo di fondamentale importanza migliorare la sicurezza pedonale nell’area.

Accanto a questi interventi, vi è anche la realizzazione di un impianto semaforico a chiamata per l’attraversamento pedonale in via Mazzini (a partire dalla prossima settimana). Il semaforo sarà posto in corrispondenza della Clinica Castelli, una zona con forte presenza di pedoni.

