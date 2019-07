Dopo Blablacar arriva Blablabus

I viaggi in pullman condivisi e low cost Il primo viaggio è partito martedì 16 luglio da Bologna ma entro l’estate il servizio verrà esteso anche ad altre città italiane tra cui Bergamo.

Dalla app e dal sito di Blablacar si possono prenotare già da qualche giorno anche viaggi in pullman condivisi. La società famosa per il carpooling, la condivisione dei viaggi in auto, ha deciso di lanciare un nuovo servizio, Blablabus. Lo rivela la rivista Wired.it. Il primo Blablabus è partito nella mattinata di martedì 16 luglio da Bologna, direzione Montpellier. Con fermate a Parma, Genova, Nizza, Marsiglia e Tolone.

Come funziona Blablabus? Semplice, si prenota il proprio posto per la tratta scelta con possibilità di prenotare con largo anticipo (a differenza di Blablacar) e di riservare spazi per i bagaglio. Il progetto, nato in Francia, si estende ora anche in Italia. Già prima della fine dell’estate saranno possibili collegamenti con importanti destinazioni europee tra cui Berlino, Barcellona, Monaco e Parigi, con partenze da Milano, Bologna, Torino, Genova, Parma e Bergamo. Per la fine del 2019 saranno dieci le città italiane collegate in autobus con le principali destinazioni europee.

Dopo un periodo iniziale con offerte lancio scontate, seguiranno il classico andamento del dynamic pricing (da 4,99 euro). Ovvero i primi posti prenotati hanno tendenzialmente una tariffa più economica. Tutti i pullman sono euro 6 con wifi a bordo, prese elettriche, toilette e la possibilità di mettere in stiva di bagagli grandi e tenere con sé un bagaglio a mano piccolo.

