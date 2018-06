Dopo il serpente nel motorino ad Albino

ecco l’aspide al santuario a Trescore Una lettrice si è trovata a pochi centimetri dai piedi un’aspide durante una normale passeggiata verso il santuario della Madonna del Mirabile a Trescore.

Un’escursione al santuario della Madonna del Mirabile di Trescore e sul sentiero proprio a un passo dai propri piedi ecco un’aspide. Ce la segnala una lettrice de L’Eco di Bergamo che è riuscita a schivare la vipera e anche a rubare gli scatti che pubblichiamo on line. L’incontro nel pomeriggio di sabato 2 giugno durante una passeggiata sulla collina del santuario della Madonna del Mirabile, una bella camminata con sorpresa. Proprio nei giorni scorsi un 44enne aveva trovato, ad Albino, un serpente nel motorino.

Con la bella stagione riprendono le escursioni e, per chi va in montagna, non è da escludere un incontro con una vipera. La vipera è l’unico serpente velonoso che si può trovare in molte regioni del Nord Italia: le Guide delle Dolomiti aiutano a distinguerlo dalle bisce comuni e danno qualche utile indicazione se si viene morsi . Per prevenire il morso della vipera è sempre consigliato: indossare calzature alte oppure calzettoni di lana pesante, le vipere più piccole difficilmente riusciranno a mordere efficacemente e comunque il morso non conterrà una dose eccessiva di veleno; camminare con passo cadenzato e pesante battendo le erbe e le pietre con un bastone, le vipere hanno un udito poco sviluppato, ma sono invece più sensibili al movimento. Non raccogliere istintivamente ogni cosa da terra: prima di cogliere qualsiasi cosa, smuovere le erbe e le pietre con un bastone per allontanare ogni possibile minaccia. Ispezionare attentamente il luogo in cui ci si desidera sedere. Non appoggiarsi su tronchi ricoperti di foglie, su pagliai e su fascine di legna. Non mettere le mani sotto rocce, sassi o dentro le fessure del terreno. Prestare attenzione quando ci si disseta ad una fonte e quando si cammina su una pietraia.

