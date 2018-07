Dopo le proteste, torna il numero verde

per le segnalazioni degli utenti delle BiGi L’Atb, che aveva sospeso il servizio sostituendolo con un indirizzo mail, ha deciso di riattivarlo dal 16 luglio. Si potrà chiamare il numero gratuito 800.181.310.

La riattivazione del numero verde era stata reclamata da tantissimi utenti e Federconsumatori, nei giorni scorsi, aveva scritto una lettera pubblica per sostenerli. Alla BiGi (bike sharing) era stato tolto un servizio indispensabile, quello del call center, che rispondesse in tempo reale ai problemi degli utilizzatori. Per alcuni mesi era stato sostituito da un indirizzo mail che si è rivelato meno utile e soprattutto più macchinoso. Gli utenti a cui si bloccava la tessera, per esempio, potevano rimanere a piedi per diversi giorni prima che l’azienda rispondesse e riabilitasse il servizio. Ora si torna alla vecchia, da lunedì 16 luglio, viene riattivato il servizio di assistenza telefonica della «BiGi». Il numero verde sarà 800.181.310 ed è disponibile da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 21.00. Il call center risponde alle chiamate degli abbonati per fornire informazioni sulle modalità di utilizzo e assistenza in caso di segnalazioni.

Per reclami e richieste i clienti possono rivolgersi anche all’indirizzo mail labigi@atb.bergamo.it; visualizzare le informazioni direttamente online alla pagina Bikesharing del sito ATB o consultare la App ATB Mobile per le informazioni sulle ciclostazioni attive, aggiornata in tempo reale con le biciclette disponibili, i posti liberi e, nel caso, le biciclette inattive.

