Dopo lo schianto in A4 fugge a piedi

Uomo rischia di essere investito Impatto tra due auto domenica 11 febbraio tra Seriate e Grumello: contuso un giovane di 26 anni, l’altro conducente attraversa a piedi le tre corsie rischiando la vita.

Un’auto ribaltata, un ferito per fortuna non grave e il conducente dell’altra macchina che è scappato e ha attraversato a piedi le tre corsie dell’autostrada nel senso opposto di marcia. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di domenica 11 febbraio lungo la A4, nel tratto tra Seriate e Grumello del Monte in direzione Venezia.

Tutto è accaduto verso le 20, nei pressi di Telgate. Due auto che procedevano nella stessa direzione si sono scontrate e quando i soccorsi sono arrivati sul posto e hanno trovato solo uno dei due conducenti (lievemente ferito), dell’altro, invece, non vi era alcuna traccia. Secondo quanto ricostruito l’uomo, per ragioni che ancora non si conoscono, ha scavalcato la barriera e attraversato a piedi la carreggiata per dirigersi sull’altro lato dell’autostrada, correndo il rischio molto concreto di essere investito dalle auto che viaggiavano in direzione Milano. Fortunatamente non è successo nulla e l’uomo è stato rintracciato poco dopo illeso.

