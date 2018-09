Doppia spaccata nella notte a Bergamo

Nel mirino il bar del Palazzetto dello sport Due colpi nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre al bar del Palazzetto dello sport e nel ristorante «La Torre» in viale Muraine.

Si sono introdotti al bar del Palazzetto dello sport in via Pitentino entrando da una finestrella dell’ingresso principale e hanno svuotato il fondo cassa. La stessa tecnica l’hanno poi utilizzata per introdursi al ristorante «La Torre» in viale Muraine poco distante. Anche lì hanno svuotato il fondo cassa (poche centinaia di euro in entrambi i casi) ma sono riusciti a impossessarsi di qualche bottiglia di champagne e di un computer.

Due colpi nella notte in città, a Bergamo, su cui ora sta indagando anche la Polizia scientifica: sono state infatti trovate tracce di sangue e reperiti alcuni arnesi da scasso che potrebbero mettere sulle tracce dei malviventi. Le spaccate sono avvenute tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre: per gli esercenti l’amara sorpresa all’alba.

