Doudou perso durante la sfilata

Aiutiamo Emma a ritrovarlo È la copertina di Linus per Emma, 3 anni: la bimba ha questo doudou sempre con sè, ma durante la sfilata di Mezza Quaresima l’ha smarrito e ora la sua mamma Sara chiede aiuto.

«Buonasera a tutti, alla sfilata di Bergamo è stato perso il “doudou” della mia bimba:ci è molto affezionata e abbiamo provato a rifare il tragitto fatto ma non lo abbiamo ritrovato.Qualcuno lo ha visto o trovato?». L’appello è di Sara, mamma di Emma, 3 anni, di Strozza: il doudou dovrebbe essere stato perso nel tratto tra il parcheggio San marco e via XX Settembre. La mamma lascia anche il suo telefono, in caso di ritrovamento: 340/7400825.

Il doudou perso dalla piccola Emma

