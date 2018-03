Ducato, la festa si fa giovedì sera

La «Vecchia» brucerà in piazza Matteotti Pochi minuti per ottenere una nuova autorizzazione, direttamente dal sindaco, una rapida occhiata al meteo e poi l’ufficializzazione: l’ultimo atto della festa di Mezza Quaresima si terrà giovedì, alle 20,30, in piazza Matteotti, con il «Rasgamènt de la ègia».

«Ce l’abbiamo fatta – dice il duca di Piazza Pontida, Mario Morotti – speriamo che stavolta il meteo non ci metta lo zampino, anche se bisognerà coprirsi bene, perché farà freddo». Insomma fino all’ultimo l’aria inquinata che simbolicamente brucerà giovedì sera farà tribolare il Ducato, che per la prima volta dopo 55 anni è stato costretto a far saltare la sfilata dei carri. «Il rogo è però l’evento al quale tenevamo di più», conferma Morotti. Sul palco interverrà anche una rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Saranno premiati i ragazzi del Fantoni; l’attrice Simona Ronchi leggerà il testamento della Vecchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA