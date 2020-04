Elisoccorso in volo ad Albino

Ferito 63enne caduto da una scala Un elicottero da Bergamo è partito alle 10 di giovedì 30 aprile.

Alle 10.10 un elicottero si è alzato in volo dall’ospedale di Bergamo per un intervento ad Albino, dove uomo di 63 anni è caduto da una scala in via Abate, nella frazione di Casale in Val del Lujo.

Sul posto, oltre all’elicottero, è arrivata anche un’ambulanza della Croce Verde di Colzate. Il 63enne è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale in codice giallo al Papa Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA