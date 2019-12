Due escursionisti bloccati sul ghiaccio

Soccorsi in Val Taleggio, stanno bene È successo nella mattinata di sabato 28 dicembre mentre si stavano recando al rifugio Gherardi.

Stavano camminando insieme ad altri tre amici per raggiungere il rifugio Gherardi in località Pizzino in Val Taleggio, quando si sono scivolati e sono finiti in un piccolo dirupo dal quale non sono più riusciti a muoversi a causa del ghiaccio. Nemmeno gli amici sono riusciti a dargli una mano e hanno dovuto chiamare il 112.

Sul posto è stata inviata una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco (Saf) da Dalmine e l’elicottero. I due (una donna di 52 e un uomo di 64) sono stati recuperati e messi in salvo, stanno bene.

