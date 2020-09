la VI delegazione orobica del Soccorso Alpino in azione sull’Arera

Due escursionisti bloccati sul pizzo Arera

Intervento notturno per portarli a valle L’allarme è scattato verso le 18 di domenica 20 settembre, ma le operazioni sono terminate in tarda serata.

Una donna di 38 anni e un uomo di 44, erano saliti lungo la Via dei Cugini, sul Pizzo Arera, ma al rientro hanno sbagliato percorso e sono rimasti bloccati senza poter più salire nè scendere. A quel punto hanno chiamato i soccorsi che si sono subito attivati per individuarli e metterli in salvo.

In campo la VI delegazione orobica del Soccorso Alpino e anche l’elisoccorso del 118 abilitato per il volo notturno, decollato da Como. I due escursionisti sono state riportate a valle, illesi.

Il difficile intervento del Soccorso Alpino sull’Arera

