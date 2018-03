Due forti boati sentiti in Bergamasca

Allarme nei cieli, sono stati due caccia Da centro di Bergamo fino al Milanese e al Varesotto, passando anche da Orio al Serio e Treviglio. Due forti boati sono stati sentiti in tutta Bergamo, a partire dal centro, intorno alle 11.15 a dieci secondi di distanza.

Le segnalazioni anche a Ponte e a Treviglio, in tutta la Bergamasca con grande apprensione tra i bergamaschi. Segnalazioni anche nella Bassa Bergamasca e nell’Isola. Arrivate telefonate anche nel Milanese. Le persone sono uscite per strada e in alcune scuole le classi sono state evacuate per sicurezza: è successo alla scuola Montessori e alla Capitanio di Bergamo.

Polizia e vigili del fuoco sono in azione ma ancora non ci sono informazioni certe. Nelle segnalazioni che circolano in Rete si parla di un boato provocato da due aerei: due caccia che avrebbero sorvolato la zona provocando i due boati, che sono stati sentiti anche nel Milanese e nel Varesotto.

Centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono intasati di telefonate. I vigili del fuoco stanno cercando di capire l’origine del rumore che, stando ad alcune testimonianze, ha fatto tremare i vetri delle abitazioni. Numerose le persone che per lo spavento hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversate in strada. Nei 20 minuti immediatamente successivi alle due esplosioni causate - come si è saputo dopo da due caccia che hanno superato la barriera del suono - la centrale operativa del Numero unico emergenza di Varese ha ricevuto oltre 500 telefonate, la gran parte dalla provincia di Bergamo, dove le telefonate sono state girate ai vigili del fuoco.

In Procura a Bergamo sono esplosi i vetri e, secondo le prime informazioni, si è staccato un pezzo di rosone centrale all’ingresso. Sfiorate le guardie , telefoni in tilt e pausa sui Social, con continue richieste di informazioni.

In Ansa la segnalazione poco dopo i due boati: «Trova conferme l’ipotesi che a causare i botti avvertiti in buona parte della Lombardia siano stati due caccia militari. Secondo quanto appreso, avrebbero superato la barriera del suono mentre sorvolavano la zona di Bergamo, dove i boati sono stati così forti da far scattare, a scopo precauzionale, l’evacuazione di alcune scuole e del tribunale». Due Eurofighter dell’Aeronautica Militare hanno quindi rotto la barriera del suono per intercettare un aereo di linea francese che avrebbe compiuto una manovra sospetta.L’aereo francese volava dall’isola di Reunion verso Parigi.

I due aerei militari sono stati fatti intervenire per intercettare un velivolo entrato nello spazio aereo italiano senza attivare il segnale di identificazione. Il velivolo intercettato non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con gli enti del controllo del traffico italiano per motivi tecnici: è così partito l’allarme ed è scattato lo «scramble», ovvero il decollo dei caccia intercettori per identificare l’aereo sconosciuto.

