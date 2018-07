Due nuove spaccate a Bergamo

È allarme in via Pinamonte da Brembate Nuovi colpi, sempre in città. Non si ferma la lunga serie di spaccate che colpiscono negozi e locali di Bergamo.

Dopo le tre spaccate in via Masone nella notte tra sabato e domenica, il tentato colpo tra domenica e lunedì notte alle Autolinee e il furto al Caffè di via Paglia, questa volta è stata presa di mira via Pinamonte da Brembate. Due spaccate ai danni dell’osteria «Anetì» e del negozio di collane in vetro di Murano «Via Montenapoleone» nella notte tra martedì e mercoledì.

Inevitabile l’appello al Comune di Bergamo: «In questa zona ci sentiamo abbandonati, vorremmo telecamere e più illuminazione».



