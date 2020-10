Due piantagioni e 7 chili di cannabis

Arrestato un 45enne bergamasco La scoperta nel Lecchese: l’operazione dei carabinieri. Arrestato anche un 45enne residente in provincia di Bergamo, trovato a Cernusco Lombardone (Lecco) con 5 chili di marijuana sfusa e in foglie e rami in essicazione.

Due persone sono state arrestate e altrettante piantagioni di «cannabis indica» con piante in coltivazione in essicazione sono state scoperte dai Carabinieri in provincia di Lecco, che hanno anche sequestrato alcuni chili di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi.

I militari hanno arrestato un uomo di 55 anni di Lierna (Lecco) dopo averlo trovato in possesso di 2,6 chili di marijuana e 46 piante di cannabis in vegetazione, con altre piante in essicazione, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato anche un 45enne residente in provincia di Bergamo, trovato a Cernusco Lombardone (Lecco) con 5 chili di marijuana sfusa e in foglie e rami in essicazione.

Al primo arrestato è stato imposto l’obbligo di dimora, al secondo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

