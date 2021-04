È arrivata la pioggia, da mercoledì il tempo migliora ma restano le basse temperature Domenica e lunedì all’insegna delle nuvole e della pioggia, martedì sarà una giornata interlocutoria, dove le precipitazioni potrebbero esaurirsi in mattinata.

Per vedere di nuovo il sole dovremo aspettare mercoledì, quando verrà accompagnato anche da un sensibile abbassamento della temperatura: questo significa che si allontana ancora il debutto della primavera, specie dal punto di vista termico.

In attesa di temperature più miti, attenzione alla pioggia che cadrà in quantità non trascurabili: «Nella giornata di lunedì - spiega Luca Tiraboschi - avremo anche una moderata attività temporalesca, e quindi maggior probabilità di rovesci intensi e localizzati».

