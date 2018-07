«È stato il volto umano della medicina»

L’ultimo saluto al professor Mandelli «È stato il volto umano della medicina». Così don Nicola Filippi, il parroco della chiesa di San Roberto Bellarmino a Roma, ha ricordato durante la cerimonia per l’ultimo saluto il professor Franco Mandelli, ematologo bergamasco, 87 anni, in una chiesa gremitissima di volontari dell’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, pazienti, ex pazienti e familiari, le persone a cui teneva di più, insieme a qualche volto noto come il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Il parroco ha fatto un parallelo con la parabola del buon samaritano: «Ha incontrato lungo la sua esistenza persone aggredite da un male terribile, leucemie o linfomi - ha spiegato - anche lui non si è voltato dall’altra parte». Don Filippi ha anche evidenziato che «per Mandelli non c’era una malattia da sconfiggere, ma c’era un malato, una persona di cui prendersi cura».

E proprio della centralità della persona nell’approccio alla cura di Mandelli hanno parlato anche nel loro ricordo anche il presidente dell’Ail Sergio Amadori e il vicepresidente Marco Vignetti. «Per lui era il paziente al centro, non la malattia - ha evidenziato Amadori - quello che ci ha insegnato dobbiamo portarlo avanti. Lui era testardo e non mollava mai fino a che non raggiungeva l’obiettivo. Dobbiamo farlo anche noi nel suo nome, uniti e coesi».

«Era ’il mio prof’ per chiunque tra le persone che lo hanno incontrato - ha aggiunto Vignetti - si aveva la percezione di una presa in carico. Dopo che si parlava con lui ci si sentiva coinvolti, sapeva trasmettere tanto entusiasmo». Il ricordo privato è stato invece affidato alla nipote Bianca, che ha ricordato la vicinanza di Mandelli ai familiari anche quando non era di tipo fisico e l’incoraggiamento che sapeva dare.

Infine, impossibile trascurare l’amore dello studioso per la ricerca. «I risultati raggiunti - ha concluso il parroco - non erano un tesoro da difendere ma una ricchezza da trasmettere».

