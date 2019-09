Eccesso di velocità, A4 super controllata

Tutor riattivato tra Bergamo e Brescia Una decina di giorni dopo la riaccensione nel tratto Bergamo-Milano, Autostrade per l’Italia ha riattivato il dispositivo anche tra Bergamo e Brescia: l’apparecchio rileva il superamento medio della velocità.

Il Tutor è tornato su tutto il tratto bergamasco dell’autostrada A4. Una decina di giorni dopo la riaccensione nella tratta Bergamo-Milano (e ritorno), lunedì 2 settembre Autostrade per l’Italia ha riattivato anche sul tratto Bergamo-Brescia (e ritorno) il Tutor, il dispositivo che rileva il superamento medio della velocità lungo l’A4. La particolarità del Tutor sta nel rilevare l’eccesso di velocità media e, dunque, sanzionare chi mantiene un comportamento di guida scorretto e pericoloso per un certo numero di chilometri. Il «Safety Tutor» (questo il nome completo del dispositivo, che in sigla si chiama però «Sicve», acronimo di «Sistema informativo per il controllo della velocità») dispone infatti di due o più punti di rilevazione sparpagliati lungo le corsie autostradali: una volta che l’automobilista supera la velocità in un punto, la targa viene registrata. Se anche alcuni chilometri più avanti, quando passa sotto il secondo rilevatore, sta viaggiando ancora oltre i 137 chilometri orari, scatta la multa.

