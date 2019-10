Ecco «Caravaggio», il treno pendolari

pronto sui binari da gennaio Il primo esemplare per la Lombardia è realtà. La Regione è subentrata a Trenitalia e ne ha comprati altri 15 che vanno ad aggiungersi ai 161 già ordinati.

Prima consegna, novembre. Debutto sui binari, gennaio. Sperando che il «Caravaggio» dia la giusta pennellata alle giornate dei pendolari lombardi. Nei prossimi giorni, forse già lunedì 14 ottobre, il primo esemplare del treno griffato Hitachi lascerà le officine di Pistoia per cominciare le prove di viaggio in quel di Bologna.

Il «Caravaggio» è la versione in salsa lombarda di «Rock» - fortunato modello della società giapponese che ha rilevato la gloriosa Ansaldobreda - acquistato in massa da Trenitalia. Regione Lombardia, tramite la controllata Ferrovienord (socia al 50% di Trenord), è subentrata proprio in un ordine della società del gruppo Ferrovie «per poter avere qualche treno nuovo prima dei 161 che avevamo già ordinato» spiega l’assessore ai Trasporti Claudia Terzi, venerdì 11 ottobre in visita a Pistoia.

È stato cosi rilevato un ordine di 15 «Rock», coprendo la spesa con i risparmi delle gare per i 161 treni. In soldoni, poco meno di 200 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 1,6 miliardi. Il costo medio di un treno è risultato di poco inferiore ai 9 milioni.

