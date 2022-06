Ecco come cambiano le nostre parrocchie: le nuove designazioni

Parroci

Carminati Don Armando, di 63 anni, parroco di Parre dal 2010, sarà parroco di Chignolo d’Isola.

Cella Don Matteo, di 42 anni, vicario parrocchiale di Nembro dal 2011 e anche di Gavarno S. Antonio dal 2019, sarà parroco di S. Giuseppe in Bergamo al Villaggio degli Sposi.

Dellavite Mons. Giulio, di 50 anni, Segretario Generale della Curia diocesana, residente nella Comunità dei Preti del Sacro Cuore dal 2018, sarà anche parroco di Santa Maria del Bosco in Bergamo.

Fumagalli Don Loris, di 40 anni, vicario interparrocchiale delle due parrocchie in Romano di Lombardia dal 2018, sarà parroco di Cividino.

Gritti Don Flavio, di 45 anni, vicario parrocchiale di Stezzano dal 2021, sarà parroco di Gromo, di Gandellino e di Gromo S. Marino.

Pressiani Don Andrea, di 43 anni, vicario parrocchiale di Albino dal 2017, sarà parroco di Parre.

Viscardi Don Carlo Maria, di 38 anni, vicario parrocchiale di Villa di Serio, sarà parroco di Fiorine.

Salvi Don Gianluca, di 57 anni, direttore dell’Ufficio per la pastorale dei Pellegrinaggi, del Tempo Libero e del Turismo dal 2012, sarà anche amministratore parrocchiale di S. Antonio in Bergamo (Valtesse).