Code dalla Val Seriana verso Bergamo

E per i pendolari treni in ritardo Il traffico in tempo reale a Bergamo, l’appuntamento quotidiano con la redazione web per gli aggiornamenti sulle strade di città e provincia.

Anche oggi torna l’appuntamento con le news sulla circolazione sulle strade bergamasche. Tutte queste informazioni verranno integrate con le segnalazioni dei lettori (scriveteci a redazioredazioneweb@eco.bg.it neweb@eco.bg.it oppure alla nostra pagina Facebook ) e con le notizie intercettate dalla redazione de L’Eco di Bergamo. Le notizie in tempo reale anche grazie alle «sentinelle del traffico» di Colazione con Radio Alta condotta da Teo Mangione.

Alle 7.47 traffico intenso in Val Seriana verso Bergamo e rallentamenti anche in Val Bremabana. Non si segnalano incidenti di rilievo, rallentamenti al rondò delle Valli, a Seriate, Orio al Serio. Code a Colognola.

Numerosi i treni in ritardo sulla tratta Bergamo-Treviglio ma anche da Brescia con disagi e ritardi di oltre 30 minuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA