Il maltempo paralizza il territorio

Ritardi anche sui treni, segui le news Il traffico in tempo reale a Bergamo, l’appuntamento quotidiano con la redazione Web per gli aggiornamenti sulle strade di città e provincia.

Anche oggi torna l’appuntamento con le news sulla circolazione sulle strade bergamasche. Tutte queste informazioni verranno integrate con le segnalazioni dei lettori (scriveteci a redazioneweb@eco.bg.it oppure alla nostra pagina Facebook) e con le notizie intercettate dalla redazione de «L’Eco di Bergamo». Le notizie in tempo reale anche grazie alle «sentinelle del traffico» di «Colazione con Radio Alta» condotta da Teo Mangione.

Alle8: Circonvallazione Fabriciano allagata, traffico rallentato quasi ovunque per strade allagate a causa della pioggia molto violenta. In Tangenziale Sud code, lunghe code anche nella zona di via San Bernardino e in via Autostrada. In A4 a rilento verso Milano, l’ingresso di Capriate è bloccato dal traffico, code anche a Dalmine.

In Val Seriana e Brembana si segnalano code verso Bergamo.

Traffico bloccato da Curno verso Bergamo, code da Ponteranica e nelle zone limitrofe.

Problemi anche per chi viaggia in treno, con forti ritardi soprattutto sulla linea di Brescia che ha avuto ritardi di circa 30 minuti sui principali treni della mattinata. Problemi anche davanti alla stazione di Bergamo, intasata dalle auto di chi è stato accompagnato nella zona per prendere il treno. «Alle 7.30 il sottopassaggio della stagione era completamente intasato di gente, con problemi a muoversi e raggiungere i binari - racconta un lettore -. Disagi anche alle pensiline che, appena rinnovate, grondavano acqua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA