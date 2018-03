Mezzo incendiato in A4, traffico e code Segui le nostre news in tempo reale

Mezzo incendiato in A4, traffico e code

ore 7.30: Traffico in autostrada A4 per un’incendio di un veicolo che si è verificato nel tratto tra Capriate e Dalmine in direzione Venezia questa mattina verso le 5. Coinvolto un uomo di 30 anni. Sul posto un’ambulanza e la Polstrada di Novate. Le conseguenze sono ancora in atto con code in entrambe le direzioni.

