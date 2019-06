Malore per la capotreno, convoglio fermo

Caos nelle stazioni, pendolari bloccati La capotreno del treno precedente a quello delle 7.02 si sarebbe sentita male. In attesa dei soccorsi traffico ferroviario bloccato, con pesanti ripercussioni anche sui convogli successivi, ancora fermi in città.

Problemi questa mattina, giovedì 20 giugno, sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano. Sul treno che precede quello delle 7.02 partito da Bergamo la capotreno, una donna di 36 anni, ha accusato un malore e il convoglio prima è stato fermato in attesa dell’arrivo dei soccorsi, poi è tornato in stazione a Bergamo. Questo ha creato, a cascata, pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario del mattino in partenza per Milano. Anche nelle stazioni successive banchine affollate di pendolari in attesa del treno per raggiungere il posto di lavoro. I convogli diretti verso il capoluogo lombardo tra 7 e e 8 hanno ritardi di un’ora (vedi foto).

Bergamo, caos in stazione

Caos nelle stazioni

