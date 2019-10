Ecco la prima neve sulle Orobie - Foto

Dopo pioggia e vento, bello fino venerdì Nottata di pioggia e vento, ora il tempo è migliorato ma nel weekend si aspetta una nuova perturbazione. Nel frattempo è arrivata la prima neve sulle Orobie.

La coda della perturbazione transitata nelle prime ore della notte appena trascorsa è stata particolarmente intensa anche se breve e ha attraversato la provincia da Ovest verso Est con tuoni e fulmini oltre a raffiche di vento che hanno mediamente raggiunto e superato i 50km/h.

Una notte movimentata quella quindi tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre: non è mancata la neve, che ha fatto la sua comparsa sulle Orobie appena sopra i duemila metri di quota. Nella foto si può apprezzare la coltre che ha imbiancato la zona del passo San Marco e le vette circostanti.

Ora la situazione è in netto miglioramento almeno per un paio di giorni, con le temperature che risaliranno nelle ore diurne. Dando uno sguardo al fine settimana, si attende invece un marcato peggioramento del tempo per via dell’approfondimento del flusso perturbato che, scendendo di latitudine, finirà per coinvolgere la nostra provincia con piogge diffuse: sarà un vero autunno meteorologico.

