Effetto gelo sulle Orobie: -13°C in 24 ore

Da inverno a primavera... e ritorno - Video Gli effetti del marcato sbalzo termico avvenuto in poco meno di venti ore: per fare un esempio, venerdì pomeriggio verso le 14 la temperatura al Passo di Zambla era di +12,5°C, mentre oggi alla stessa ora risultava di -1.7°C.

L’aria fredda proveniente da Est che nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 febbraio ha invaso la Pianura Padana ha creato sulla fascia pianeggiante e quella pedemontana uno strato di nubi fino a un livello di circa 1.600 metri di quota.

Sulle Orobie oltre tale quota e nei paesi posti nella alte valli bergamasche, splende invece un bel sole e il cielo risulta sereno. Sono gli effetti del marcato sbalzo termico avvenuto in poco meno di venti ore; per fare un esempio, ieri pomeriggio verso le 14 la temperatura al Passo di Zambla era di +12,5°C, mentre oggi alla stessa ora risultava di -1.7°C. Un differenza di oltre 13°C! Siamo semplicemente tornati in inverno, cioè nella normalità; ovviamente il dato anomalo era quello di ieri.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Gli effetti di tale repentino cambiamento sono visibili nel video, ripreso sullo spartiacque tra la Val Serina e la Val Vertova , a quota 1.200 mt circa; i freddi venti orientali carichi di umidità hanno valicato il versante nella notte, lasciando sui rami delle piante il vapore acqueo che si è congelato per le basse temperature. Gli effetti sono sorprendenti e ben visibili; solo la natura riesce a disegnare simili capolavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA