Effetto Manovra e bollette rincarate

«Così le famiglie rischiano costi extra» L’allarme di Adiconsum: spenderemo 109 euro in più l’anno per luce e gas

L’esperto: i rincari riducono la disponibilità di spesa, a Bergamo minori benefici dalle misure.

Mentre la Manovra decisa dal Governo che porta il rapporto deficit/Pil al 2,4% scuote i mercati, gli italiani si preparano a una nuova stangata sulle bollette di luce e gas. A dare l’allarme è Adiconsum, annunciando che dal 1° ottobre le famiglie spenderanno il 7,6% in più per l’energia elettrica e il 6,1% in più per il gas naturale. «Incrementi che incidono sui bilanci familiari, specie per i nuclei più numerosi e quelli a reddito medio-basso. Un maggior costo quantificabile in circa 109 euro a famiglia – fa sapere Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo –. Dall’inizio dell’anno le famiglie hanno già subito aumenti delle tariffe del gas del 13,6%, e dell’ 11,4% della luce».

