Elezione Presidente della Repubblica. In corso la prima votazione - Diretta

Iniziate le votazioni per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. La procedura di voto va per le lunghe per le norme anti-Covid. Nessuna intesa su un nome condiviso. Quasi sicuramente la prima votazione finirà con una maggioranza di schede bianche.

