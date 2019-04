Elezioni amministrative ed europee

Pensieri e provocazioni dalla Diocesi Un documento della Diocesi di Bergamo pensato principalmente per fornire alcuni possibili strumenti di riflessione alle Comunità Ecclesiali Territoriali e alle Fraternità Presbiterali per aprire confronti su quanto saremo chiamati a vivere nei prossimi appuntamenti elettorali.

«Queste linee non hanno lo scopo di essere in alcun modo esaustive, né di essere già declinate in modo più specifico al livello territoriale. Pensiamo possano essere utili come griglia di lettura in particolare per i vicari territoriali, i moderatori di fraternità presbiterali ed i coordinatori delle terre esistenziali, per fare lo sforzo di esercitarsi nel lavorare insieme ed eventualmente maturare ulteriori strumenti calati nelle singole realtà» inizia così il documento della Diocesi di Bergamo: «La proposta nella prima parte tenta di ribadire alcune questioni di fondo sul tema della politica e circa il compito delle comunità cristiane per essere a servizio della costruzione del bene comune che trova nella politica l’espressione più alta della sua custodia e promozione».

In allegato il pdf del documento della Diocesi di Bergamo

«Seguono alcuni temi, tra i tanti che si potevano evidenziare, che ci pare siano da tener presenti come “fondamentali” per poter guardare al territorio ed alle comunità che vivono in esso, perché al loro interno, per quello che si riesce, non lascino passare nel silenzio questo momento di democrazia che ci coinvolge come Nazione e come Europa. In Diocesi già varie comunità si sono attivate con confronti e riflessioni in merito. Ci auguriamo che questo umile strumento possa aiutare nella prosecuzione di quanto già in atto e magari stimolare in qualche modo chi ancora si sta interrogando, o abbisogna di qualche spunto di partenza».

