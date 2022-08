Elezioni del 25 settembre, a Bergamo richiesti 432 scrutatori: adesioni entro il 26 agosto

I cittadini iscritti all’albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale possono manifestare, attraverso il modulo telematico già sul sito del Comune di Bergamo, la propria disponibilità a prestare servizio in occasione delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022. La dichiarazione di disponibilità deve essere presentata entro il 26 agosto attraverso lo sportello telematico https://www.comune.bergamo.it/action:c_a794:dichiarare.disponibilita.referendum. Presso gli uffici del Comune è già attivo il servizio per la compilazione assistita della domanda per tutti coloro che ne avessero necessità, previo appuntamento al numero telefonico 035399333.

Cose da sapere

È possibile svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale se si è cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e nell’apposito Albo degli scrutatori.

Gli scrutatori vengono nominati in pubblica adunanza dalla Commissione elettorale comunale tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto ovvero, nel caso della consultazione elettorale del 25 settembre 2022, tra il 31 agosto ed il 5 settembre 2022.

Data e ora effettiva vengono comunicati con apposito manifesto, affisso all’Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, almeno due giorni prima della data della seduta della commissione.

In occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 sono nominati 418 scrutatori per i seggi ordinari e 14 scrutatori per seggi speciali.

I nominati per i seggi ordinari devono presenziare alle operazioni preliminari previste per le ore 16:00 di sabato 24 settembre 2022, che comportano la verifica del materiale elettorale consegnato e la vidimazione delle schede di votazione.

Le operazioni di voto si svolgono domenica 25 settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Gli scrutini iniziano subito dopo la chiusura della votazione per terminare nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre 2022

Salvo modifiche o aggiornamenti normativi il compenso forfetario previsto dalla legge nazionale per gli scrutatori, in caso di elezioni politiche, è di euro 145,00 per i seggi ordinari e di 61,00 € per i seggi speciali (impegno orario limitato alla domenica ed esclusivamente per raccogliere il voto dei degenti).

Si ricorda che ai sensi dell’ art. 9, comma 2 della Legge del 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario, non assoggettabile a ritenute o imposte, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.