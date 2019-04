Elezioni, vota il sondaggio

di «eco.bergamo» sull’ambiente Il 26 maggio si vota per rinnovare 169 amministrazioni comunali della Bergamasca. Dì la tua sull’ambiente.

Il 26 maggio si vota per rinnovare 169 amministrazioni comunali della Bergamasca. e per le elezioni europee. Greta Thunberg ha mobilitato, venerdì 15 marzo, gli studenti di tutto il mondo, che sono scesi in piazza per manifestare per l’ambiente, per il clima e per il pianeta.

Partecipa anche tu al sondaggio che la nostra rivista «eco.bergamo» propone con un questionario anonimo. Facci sapere quanto ti impegni personalmente per la salvaguardia dell’ambiente, quanto ti ritieni soddisfatto dell’operato del tuo Comune

I risultati saranno pubblicati sul numero di «eco.bergamo» in edicola il 12 maggio.

PARTECIPA AL SONDAGGIO

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA