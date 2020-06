Emergenza covid in Lombardia -Video

Ultimo mese, dati incoraggianti Consueto appuntamento quotidiano con la Regione Lombardia. Approfondimento e numeri della giornata.

Saranno Carlo Signorelli, professore di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e all’Università di Parma e Nunzio del Sorbo, direttore dell’Asst di Vimercate, gli ospiti dell’approfondimento quotidiano dedicato al Coronavirus trasmesso alle 16.45 dal Palazzo di Regione Lombardia.

I dati sull’evoluzione del virus nella giornata di venerdì 5 giugno saranno pubblicati qui appena disponibili.

I dati dell’ultimo mese sono incoraggianti perchè sono tutti trend in diminuzione in Lombardia, in special modo il grafico di terapia intensiva dimostra quanto sia calata la pressione sugli ospedali.

aa

Segui gli approfondimenti in diretta qui dalle 17

© RIPRODUZIONE RISERVATA