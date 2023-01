Epifania, oggi in Cattedrale la Messa e i Vespri con il vescovo

Ricorre oggi la solennità dell’Epifania, che ricorda la manifestazione della divinità del Bimbo di Betlemme, Salvatore di tutta l’umanità e nello stesso tempo fa memoria dell’arrivo dei tre Re Magi alla grotta. Alle 10,30, in Cattedrale, il vescovo Francesco Beschi presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, mentre alle 17, sempre in Cattedrale, guiderà il canto dei Vespri. Nel Vangelo di Matteo (2, 1-12), unico evangelista che ne parla, senza precisarne il numero, i Magi giunsero alla grotta guidati da una stella per adorare Gesù Bambino, riconosciuto come re dei Giudei, portandogli tre doni: oro, incenso, mirra. Sono tre doni di altissimo significato simbolico, che fanno riferimento alla duplice natura umana e divina del Bimbo di Betlemme. L’oro (metallo prezioso, segno della regalità, dono destinato soltanto ai re e Gesù Cristo è il Re dei re). L’incenso (adorazione e testimonianza della sua divinità). La mirra (pianta medicinale, usata nelle sepoltura, quindi rimanda alla sofferenza e morte redentrice di Cristo). Secondo i Vangeli apocrifi, i Magi erano dei sapienti dell’Oriente, di un popolo estraneo al mondo ebraico, tramandandone i nomi: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre.