Era lo storico tabaccaio del Sentierone

Addio a Mario Alberto Cremaschi Mario Alberto Cremaschi è morto sabato all’ospedale Papa Giovanni: aveva 84 anni.

Per oltre mezzo secolo ha gestito la tabaccheria sotto i portici del Sentierone a fianco del bar ristorante Nazionale e fino a pochi giorni fa era ancora in negozio con il figlio che ha preso il suo posto nella gestione. Mario Alberto Cremaschi è morto sabato all’ospedale Papa Giovanni, aveva 84 anni. Prima di acquistare la tabaccheria agli inizi degli anni ’60, allora quattordicenne aveva lavorato con il papà, titolare della omonima e storica panetteria (poi ceduta ai Tresoldi), lungo viale Papa Giovanni, a una trentina di metri dall’incrocio con via Paleocapa. I funerali si svolgeranno martedì alle 10 nella chiesa delle Grazie.



