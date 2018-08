Erba alta in via Magrini - Foto

Segnalazioni anche a Colognola Da via Rampinelli alla zona di via Carnovali, l’opposizione punta il dito sulla gestione del verde dell’amministrazione comunale.

Le opposizioni - e in particolare il capogruppo della Lega Alberto Ribolla - tornano a fare le pulci all’amministrazione Gori sulla cura (per loro non cura) del verde. Questa volta «osservato speciale» del lumbard è il parco di via Rampinelli, «che versa – scrive in un’interrogazione – in uno stato di manifesto degrado». L’elenco delle «prove» è lungo, con allegate foto-testimonianze: «L’erba alta impedisce il normale utilizzo dell’area, la continua incuria e la mancanza di pulizia hanno attirato diversi animali che presentano un pericolo sanitario per i frequentatori del parco e non solo». Si chiede quindi all’amministrazione «di intervenire al più presto alla manutenzione per permettere il normale utilizzo dell’area».

Erba alta anche nella zona di via Magrini e Berizzi, dove c’è un parco pubblico incolto così come è alta l’erba nei pressi del tratto della pista ciclabile.

