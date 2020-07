Esce di casa per fare una passeggiata

Non è più tornato: appello per ritrovarlo Si è allontanato da casa giovedì pomeriggio e non è più rientrato. L’appello per ritrovarlo della figlia.

È uscito di casa per una passeggiata e non vi ha fatto più ritorno. Ora la figlia Stefania Salvoldi lancia un appello per ritrovarlo. «Mio papà Giovanni Salvoldi, 74 anni, si è allontanato ieri, giovedì 16 luglio, alle 10.30, dalla sua abitazione in via Zignoni, 1 a Grumello del Piano, per fare una passeggiata in via Santa Croce nei Campi. Da allora non è più rientrato. Aveva una polo gialla e dei calzoncini verdi. Chi avesse notizie mi contatti al numero 3711910983 o contatti il 112» spiega la figlia Stefania.

