Esce di casa per una passeggiata

Da tre giorni si cerca un 71enne eritreo È uscito dalla sua abitazione, a Bergamo in via Ruggeri da Stabello, lo scorso giovedì 31 maggio, e non è ancora ritornato a casa.

Si cerca Yohannes Weldu, 71enne di origini eritrea. Alle 14 è uscito di casa e ora i familiari sono preoccupati: a fare denuncia alla polizia il figlio che vive anche lui a Bergamo. L’uomo era andato a fare una passeggiata e sarebbe andato a Messa a Valtesse, nella parrocchia di Sant’Antonio.

Yohannes Weldu

Non è la prima volta che Yohannes Weldu si perde in città: nel 2008 venne per la prima volta a trovare il figlio dall’Eritrea e si perse durante una passeggiata. Alto 1.70 centimetri, ha i capelli bianchi rasati e gli occhi neri. È sprovvisto di tre denti nell’arcata superiore destra. Al momento della scomparsa indossava una maglia a maniche corte di colore verde e un paio di pantaloni di jeans grigi, con un paio di scarpe sportive grigie. Non ha con sè un telefono cellulare. Se qualcuno avesse informazioni, può contattare le forze dell’ordine di Bergamo.

