(Foto by San Marco)

Un momento del funerale di Marzia Colosio (Foto by San Marco)

«Esempio per tutti nella vita e nel lavoro»

Folla commossa per l’addio a Marzia A Predore lunedì 6 gennaio alle 10 si è svolto il funerale di Marzia Colosio, la 48enne morta il 3 gennaio di sepsi da meningococco.

Una folla oceanica ha voluto partecipare al funerale di Marzia Colosio a Predore nella parrocchiale di San Giovanni Battista nel giorno dell’Epifania. Oltre ai cittadini di Predore e di Tavernola, paese natale della donna, anche tutti i colleghi di lavoro.

Tante le testimonianze, soprattutto dei colleghi di lavoro: «Ciao Marzia, è impossibile credere di non trovarti domani al tuo posto, eri un esempio per tutti, sul lavoro e nella vita, sapevi alleggerire le ore più pesanti con la tua allegria».

Il parroco don Alessandro Gipponi nell’omelia ha citato un passo del vangelo di Giovanni in cui Gesù al sepolcro di Lazzaro e incontra Marta che gli dice: «Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto» e Gesù le risponde: «Tuo fratello risusciterà». Con quest’ottica bisogna guardare alla morte di Marzia, ha detto don Alessandro, nell’ottica che anche nei momenti tragici è fondamentale avere la certezza che Dio non ci ha abbandonato.

