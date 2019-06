Esenzioni del ticket sanitario per reddito

C’è più tempo per chiedere il rinnovo Buone notizie per chi deve rinnovare alcune tipologie di esenzioni del ticket sanitario, quelle legate al reddito e quindi collegate alla composizione del nucleo famigliare (non riscontrabili automaticamente), e non l’ha ancora fatto.

La Regione Lombardia ha comunicato la proroga della scadenza al 30 settembre prossimo (era inizialmente fissata al 30 giugno). Ci sono quindi tre mesi in più per provvedere al rinnovo delle esenzioni E02 ed E12 (disoccupazione), E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni del ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) ed E40 (malattia rara).

«A quanti hanno prenotato o prenoteranno una prestazione e sono in possesso dei requisiti di esenzione per cui è previsto un rinnovo verrà inviato un Sms come promemoria per regolarizzare la propria posizione prima della data dell’esame», fanno sapere dall’assessorato al Welfare. Accanto a questa, sono allo studio altre forme di comunicazione diretta. I centri di prenotazione delle Aziende Socio Sanitarie svolgeranno il medesimo compito informativo.

La disposizione riguarda le esenzioni E02, E12, E13, E30 o E40.

Chi invece possiede un’esenzione E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 non deve fare nulla: il rinnovo è automatico.

«I cittadini in possesso dei requisiti per non pagare il ticket sanitario per motivi reddituali possono tranquillamente rinnovare il proprio beneficio, purché rimanga inalterato il diritto, anche dopo la scadenza effettiva del 30 settembre, ma devono farlo prima di accedere a una prestazione diagnostica o di acquistare farmaci con la ricetta nelle farmacie – precisa l’ufficio competente di Ats Bergamo – Gli aventi diritto dovranno provvedere al rinnovo della propria esenzione, muniti di documento di riconoscimento e della tessera sanitaria, presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza, presso qualunque farmacia (limitatamente alle esenzioni E30 ed E40) oppure online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni».

Per maggiori informazioni rivolgersi al medico o al farmacista di fiducia oppure visitare la sezione «Ticket ed esenzioni» del sito www.regione.lombardia.it.

