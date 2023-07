Esplosione in via San Tomaso: tre operai feriti a Bergamo

Poco prima delle 12 di mercoledì 12 luglio un’esplosione si è verificata in via San Tomaso a Bergamo, al civico 13, nel complesso delle ex Canossiane. Dalle prime informazioni ci sarebbe stato un problema a un contatore del gas che ha causato una fiammata e il successivo scoppio proprio mentre un operaio stava lavorando con il flessibile in un appartamento tra il piano terra e il primo piano in ristrutturazione.