Estate a singhiozzo, resiste il bel tempo

Ma da venerdì break temporalesco Le previsioni del weekend: bel tempo e temperature estive fino a giovedì, ma da venerdì di nuovo temporali.

L’anticiclone delle Azzorre porta bel tempo fino a giovedì 21 giugno, ma per venerdì è previsto un break temporalesco: lo confermano i metereologi di 3Bmeteo. «L’estate parte in sordina sull’Italia, con un anticiclone delle Azzorre che rimane sbilanciato sull’Europa centrale, lasciando parte dell’Italia scoperta a improvvisi temporali di calore – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. In particolare il Sud vedrà fino a giovedì qualche rovescio o temporale a ciclo diurno. Marginalmente interessato anche il Centro, specie mercoledì quando è atteso qualche temporale tra bassa Toscana, Lazio, Umbria, localmente di forte intensità. Situazione invece più tranquilla altrove con tanto sole e al più isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Il clima sarà caldo e pienamente estivo, specie al Centronord dove si potranno raggiungere punte di 31-33°C, con anche moderata sensazione di afa. Qualche grado in meno invece lungo le adriatiche ma soprattutto al Sud».

«Venerdì l’alta pressione sarà in indebolimento, per un fronte freddo in discesa direttamente dal Nord Europa – avverte Ferrara di 3bmeteo.com –. Avremo probabilmente una passata temporalesca da Nord a Sud, specie sulle adriatiche, con rischio anche qui di fenomeni di forte intensità. Temporali molto più sporadici invece su Nordovest e tirreniche. Le temperature in questa fase saranno in calo, specie sulle adriatiche dove si potranno perdere anche oltre 6-8°C».

«Nel prossimo fine settimana il tempo dovrebbe invece essere in miglioramento, malgrado sabato si avranno residui strascichi al Sud con ancora qualche rovescio o temporale. Domenica sole prevalente pur con qualche nube di passaggio e al più brevi acquazzoni in prossimità dei rilievi, Calabria e Isole Maggiori. Il clima sarà più fresco e gradevole ovunque, a tratti però un po’ ventilato. Una tendenza meteo, questa, che tuttavia necessiterà di ulteriori conferme dato che mancano ancora diversi giorni» concludono da 3bmeteo.com.

