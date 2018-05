Estate di asfaltature, lavori in 60 strade

La mappa dei cantieri a Bergamo Pronto il maxi piano di asfaltature estive: a nuovo 117.600 metri quadri tra vie e marciapiedi.

Il Comune di Bergamo presenta il maxi piano di asfaltature per l’estate stanziando 1,85 milioni di euro, il doppio dell’anno prima. A nuovo 117.600 metri quadrati tra vie e marciapiedi. A partire dalla fine delle scuole ci saranno lavori in 60 strade cittadine. Su L’Eco di Bergamo la mappa dei cantieri in città.

