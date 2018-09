Estorsione a imprenditori bergamaschi

Sgominata gang italo-albanese: 13 arresti Spaccio, estorsione e minacce a imprenditori bergamaschi: sgominata dalla Guardia di Finanza una gang albanese. Tredici arresti, sequestrate armi e silenziatori.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, dalle prime ore della mattinata di martedì 11 settembre, stanno eseguendo 7 misure di custodia cautelare in carcere a carico dei principali esponenti di un’associazione per delinquere di matrice campana ed albanese, dedita ad attività estorsive, rapina, lesioni, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minacce e detenzione illegale di armi clandestine.

Il provvedimento, firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, Massimiliano Magliacani, su richiesta del Sostituto Procuratore della locale Procura della Repubblica, Fabio Pelosi, rappresenta l’epilogo di una delicata indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bergamo nell’ambito della quale, in diversi interventi, sono già stati tratti in arresto altri 6 componenti del sodalizio criminale.

I destinatari del provvedimento odierno, tutti pluripregiudicati, alcuni dei quali per associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio, operavano nel territorio orobico in danno di imprenditori ai quali, con l’uso della violenza, imponevano il pagamento di ingenti somme di denaro a titolo di «protezione» della loro attività.

Le indagini si sono rivelate lunghe e laboriose, contornate da momenti di altissimo rischio, come nella circostanza in cui i finanzieri si sono imbattuti «in diretta» in un tentato omicidio, non andato a buon fine solo per l’inceppamento dell’arma da parte del suo autore, in seguito individuato e arrestato. Numerosi gli episodi di estorsione e di violenze fisiche accertati in danno di imprenditori locali, costretti a corrispondere somme di denaro, ovvero loro disponibilità patrimoniali, anche arrivando a cedere le loro attività ai membri del sodalizio.

In una di queste occasioni, i finanzieri sono intervenuti e hanno tratto in arresto due appartenenti all’associazione per delinquere, nell’atto di incassare da un imprenditore all’interno di un bar di Colognola 5.000 euro a titolo di estorsione.

Durante l’attività investigativa, a conferma dello sconcertante scenario criminale, sono state anche sequestrate 4 armi clandestine con matricola abrasa, 2 delle quali occultate all’interno di una poltrona di un ufficio sito a Verdello, oltre a numerosi proiettili, un silenziatore e denaro contante.

L’operazione odierna, che ha assicurato alla giustizia elementi di spicco della criminalità bergamasca, s’inquadra nell’ampio dispositivo di polizia economico-finanziaria predisposto dalla Guardia di Finanza a contrasto dei più gravi illeciti e delle infiltrazioni nel tessuto economico, a tutela della collettività.

