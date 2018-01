Estorsione contro un imprenditore

Arrestato pluripregiudicato Si era fatto prestare 2.000 euro da un rom che, alla fine, ne ha rivoluti indietro 25.000 in quattro mesi.

Per questo un ex imprenditore edile bergamasco si è rivolto ai carabinieri, che hanno arrestato P.B., 43 anni, residente al campo nomadi di Trescore Balneario (Bergamo): con una sfilza di analoghi precedenti, è accusato di estorsione aggravata.

Nel corso degli ultimi quattro mesi aveva minacciato di morte l’ex imprenditore e i suoi familiari, qualora non avesse saldato gli interessi, che continuavano ad aumentare. Il bergamasco gli aveva già restituito 11.000 euro: non riuscendo più a far fronte alle richieste, si è rivolto ai carabinieri.

