Fai e L’Eco di Bergamo, ogni venerdì un viaggio tra i tesori della nostra provincia In edicola con L’Eco di Bergamo ogni venerdì per tutta l’estate due pagine dedicate ai luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italiano. Si inizia domani, venerdì 25 giugno, con la diga del Gleno.

Tutti i venerdì L’Eco di Bergamo si arricchisce di un nuovo contributo in collaborazione con il Fai. Ogni settimana per tutta l’estate due pagine di Eco Weekend saranno dedicate ai luoghi più belli della nostra provincia, i tesori che il Fai (Fondo Ambiente Italiano) da anni sta promuovendo e valorizzando.

Itinerari, escursioni, luoghi nascosti e meravigliosi, tanti spunti per tutti i giusti, per chi ha una giornata a disposizione o anche per chi dispone solo poche ore, per scoprire e ammirare le bellezze del nostro territorio nell’estate che è appena cominciata.



Si inizia domani, venerdì 25 giugno, con la diga del Gleno in Val di Scalve. Quello che resta dell’invaso dopo il tragico incidente del 1923 è oggi meta di turisti ed escursionisti, ma è anche patrimonio di un’intera comunità e una ferita sempre aperta che non si dimentica.



(Foto by ANSA/FAI)

