Famiglie, mutuo prima casa e e-learning

Contributo di 500 euro a fondo perduto L’Ambito di Bergamo (che si compone del capoluogo, di Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica e Sorisole) è pronto a raccogliere le richieste per quasi 230mila euro, messe a disposizione da Regione Lombardia nelle scorse settimane. Bando anche a sostegno dell’affitto per famiglie in difficoltà del Comune di Bergamo.

Un contributo straordinario per il pagamento del mutuo sulla prima casa e per l’acquisto di strumenti per l’e-learning, in modo da sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà: l’Ambito di Bergamo (che si compone del capoluogo, di Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica e Sorisole) è pronto a raccogliere le richieste per quasi 230mila euro, messe a disposizione da Regione Lombardia nelle scorse settimane.

I contributi sono di circa 500 euro a fondo perduto a famiglia per entrambe le iniziative: viene inoltre prevista l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) a incremento dei contributi riconosciuti a valere sulla misura.

«Insieme al fondo per gli affitti pubblicato oggi sul sito del Comune di Bergamo – esordisce l’Assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina – il contributo per i mutui e l’e-learning rappresenta una prima risposta per le famiglie in situazione di difficoltà. Sappiamo che l’emergenza sanitaria sta diventando fortemente sociale: avremo quindi bisogno di ulteriori sostegni anche per rispondere alle richieste dei nuclei che sono in assenza dei criteri indicati da iniziative di questo genere. Lavoreremo nelle prossime settimane per costruire una strategia a 360°, ben sapendo che i bilanci dei Comuni sono devastati dall’emergenza coronavirus».

Ecco tutte le informazioni per il contributo mutuo prima casa e e-learning:

REQUISITI

• Residenza in Regione Lombardia

• che a seguito dell’emergenza COVID 19 si è verificata una delle seguenti situazioni :

• riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative all’ultima retribuzione percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel mese di gennaio 2020 (se lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato, lavoratore parasubordinato, con contratto di rappresentanza commerciale o di agenzia)

• riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus (se libero professionista o lavoratore autonomo)

• morte di un componente per COVID-19 che presentino inoltre i seguenti requisiti: • almeno un figlio di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda per il contributo mutui prima casa;

• almeno un figlio di età compresa tra i 6 anni e minore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione della domanda per il contributo e-learning;

• ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad € 30.000,00(*)

CONTRIBUTI

• Mutui prima casa: contributo straordinario una tantum pari ad euro 500,00 ad ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni.

• E-learning: contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa tra 6 anni e minore o uguale a 16 anni per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).

Non è previsto un minimo di spesa. Viene inoltre prevista l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) ad incremento dei contributi riconosciuti a valere sulla misura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

• Quietanza di pagamento della rata del mutuo relativa ad uno dei mesi dell’anno 2020 o altra certificazione della banca attestante l’ammortamento di un mutuo in corso; (contributo mutui prima casa) • Fattura o ricevuta fiscale dell’acquisto, da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva al 24 febbraio 2020 (contributo e-learning)

• (*)Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) o attestazione ISEE 2019 con valore inferiore o uguale a € 30.000,00 È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla presentazione dell’ISEE 2020 da parte del richiedente da trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, pena inammissibilità della stessa.

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Presentazione domande tramite Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 04/05/2020 e fino alle ore 12.00 dell’11/05/2020. Le domande possono essere presentate previa registrazione/autenticazione in bandi online attraverso:

• nome utente e password

• SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

• CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico: Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

• dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

• dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

Per informazioni sui contenuti dell’Avviso - cittadini: 02.67650098, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per informazioni relative alle domande già presentate (istruttoria e pagamento) [email protected], [email protected], [email protected]

Pubblicato sul sito del Comune di Bergamo il bando per la concessione di un contributo come sostegno all’affitto per le famiglie che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, si trovano in condizioni di difficoltà economica. Le domande dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo [email protected] con l’oggetto “contributo per il mantenimento alloggio in locazione”. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento fondo, di 200mila euro. Per assistenza e informazioni a disposizione il numero 338.8654224 da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Qui il bando: https://www.comune.bergamo.it/node/201812

© RIPRODUZIONE RISERVATA