Fara, il parcheggio apre a inizio 2021

Il sopralluogo al cantiere in Città Alta I consiglieri comunali: «Parametri di sicurezza maggiori rispetto ai limiti previsti». Via libera della Soprintendenza al bosco urbano sovrastante. Resta il nodo dell’accessibilità delle auto.

Consegna lavori ottobre 2020, apertura parcheggio primi mesi del 2021. Salvo complicazioni e con tutta la matassa dell’accessibilità (hi-tech, tra telecamere e display) da dipanare, «questione in mano alla Mobilità» taglia corto Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici. Con l’aria di uno che ha già i suoi bei grattacapi con il parcheggio della Fara per mettersi a pensare anche a come far entrare e uscire le auto. Che, al netto del dossier aperto con Anac, in prospettiva rimane il vero punto debole di questa travagliata opera.

Nell’attesa, venerdì 18 ottobre i consiglieri comunali hanno potuto vedere da vicino il cantiere. «Non è una seduta di Commissione» si affretta a precisare Brembilla, anticipando le proteste degli attivisti di No Parking Fara che avrebbero voluto partecipare al sopralluogo e che si sono invece dovuti accontentare di un presidio formato mignon lungo la via, distribuendo volantini. I paremetri di sicurezza sono stati ritenuti «maggiori rispetto ai limiti previsti. Via libera anche dalla Sovrintendenza al bosco urbano sovrastante.

