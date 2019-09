Farmaci con ranitidina

Ritirate 6 mila confezioni a Bergamo Una stima di circa 6 mila scatolette di farmaci (con diverso nome e di diversi produttori) presenti nelle circa 300 farmacie della Bergamasca e contenenti ranitidina sono stati ritirati dal mercato a causa della presunta presenza di una impurità potenzialmente cancerogena.

Si tratta di un principio attivo usato contro l’ulcera e il reflusso gastrico. «Un farmaco che non è molto utilizzato - specifica Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo - e che ha almeno 35 anni. In questi anni ne sono usciti molti altri con principi attivi diversi, che assolvono la stessa funzione». In tutta Italia, sono stati 515 i lotti di farmaci contenenti ranitidina bloccati e 195 quelli ritirati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA