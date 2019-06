Farmacie aperte, con una app

facile trovare quella più vicina L’applicazione di Federfarma geolocalizza l’utente ed è utile anche per conoscere i punti vendita di turno la notte.

Un’applicazione per cellulare che aiuta a trovare il punto vendita di turno più vicino. È scaricabile da App Store e iOS la nuova App «Farmacia Aperta», sviluppata da Federfarma Lombardia in collaborazione con T4Project. L’applicazione, gratuita, permette al cittadino di geolocalizzarsi e individuare rapidamente l’esercizio aperto più vicino, con informazioni dettagliate su orario, turni, e percorso più rapido per raggiungerlo. Una novità che andrà ad aiutare i bergamaschi soprattutto nel corso della notte: fino al primo giugno la copertura notturna era garantita principalmente dalla farmacia dell’ospedale Papa Giovanni, in alternanza ad altre quattro. Da inizio mese, invece, il turno interessa tutte le 36 farmacie del capoluogo, comprese anche le farmacie che si trovano all’interno delle Ztl.





