Farmacie, cambio delle aperture notturne

Turni di tutti i punti cittadini, attenti alla Ztl Cambio di organizzazione delle aperture notturne delle farmacie. Da sabato i turni notturni saranno coperti da tutti i punti della città, non più principalmente da quella del Papa Giovanni.

Una novità che potrebbe comportare anche un rischio multe: sono comprese, nella turnazione, anche le farmacie all’interno delle Zone a traffico limitato. «Stiamo cercando una condizione condivisa con il Comune – fa sapere Gianni Petrosillo, presidente di Federfarma – invitiamo gli utenti a leggere con attenzione le indicazioni poste sui cartelli, sulle bacheche e sui siti».

Fino a oggi, il turno notturno di apertura era garantito principalmente dalla farmacia dell’ospedale Papa Giovanni, in alternanza ad altre quattro. Ciò avveniva in deroga alla normativa. Per effetto della nuova legge di riforma del sistema socio sanitario regionale, non è più possibile applicare tale metodo, quindi è stata definita la turnazione sul territorio cittadino per tutte le farmacie. L’utente, in caso di necessità, dovrà cercare l’esercizio aperto tra i 36 del capoluogo. La turnazione comprenderà anche le nove farmacie che si trovano nelle Zone a traffico limitato. In particolare, sono le due di Città Alta, due di Piazza Pontida, la farmacia di Piazza Dante (solo parzialmente in Ztl, perché ha un accesso libero), di via Tasso, di via XX Settembre, di via Sant’Alessandro e di via Tremana (solo quando è attiva la Ztl per le partite casalinghe e serali dell’Atalanta).

