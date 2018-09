Federer avvistato nella Bassa A Villa Borromeo per uno spot

Federer avvistato nella Bassa

Federer avvistato nella Bassa

Il tennista svizzero Roger Federer è stato avvistato stamattina nella Bassa bergamasca. Un blitz a sorpresa del campione a lungo al top del ranking mondiale, vincitore di 20 Grande Slam, a Villa Borromeo a Cassano d’Adda per girare un nuovo spot della Barilla di cui è testimonial. Davanti alla villa trasformata in set nella mattinata di mercoledì 26 settembre si è creato da subito un capannello di supporter ma il set era off limits. Impossibile avvicinare il campione internazionale.

